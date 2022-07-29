Облагородил свой дом: замкомандующего ЮВО арестовали из-за растраты средств Миноброны

Замкомандующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктора Воронов под уголовное преследование по подозрению в растрате около 2 млн рублей средств Минобороны России.

По версии следствия, военачальник потратил деньги на благоустройство своего дома и земельного участка. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

В настоящее время генерал-лейтенант Воронов находится под стражей. В понедельник, 1 августа, суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании Воронову меры пресечения в виде ареста. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки и подстрекательство к мошенничеству, передает РИА «Новости».

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

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