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Понедельник, 5 сентября 2022, 10:56 мск

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Террорист устроил взрыв у посольства России в Кабуле, есть погибшие

У посольства России в Кабуле прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство Aamajnews.

Reuters со ссылкой на полицию уточняет, что террорист-смертник подорвался у ворот российской дипмиссии в столице Афганистане. В результате взрыва есть погибшие, их число уточняется.

По предварительным данным, жертвами террористической атаки стали не менее 20 человек.

Отмечается, что взрыв произошел неподалеку от консульского отдела посольства РФ. В момент теракта там собрались студенты-афганцы, которые пришли, чтобы оформить российские визы.

Напомним, 2 сентября террорист-смертник устроил взрыв в мечети в афганской провинции Герат. В результате погибли 20 человек, еще около 20 пострадали

Кабул, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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