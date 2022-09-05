Два сотрудника посольства России погибли при теракте в Кабуле

Два сотрудника посольства России в Кабуле погибли в результате взрыва у здания российской дипмиссии в понедельник. Об этом сообщает МИД РФ.

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД России добавили, что российское посольство в Кабуле находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование.

В Кремле назвали взрыв у российского посольства в Кабуле терактом. «Речь идет о теракте. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты», – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «сейчас главное – получить информацию с места о том, что случилось с нашими дипломатами, информация будет уточняться».

Ранее сообщалось, что у ворот дипмиссии РФ в афганской столице подорвался террорист-смертник. По данным источника РИА «Новости», взрыв произошел у консульского отдела, когда российский дипломат вышел к людям в очереди, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. Собеседник агентства сообщил, что погибли или пострадали от 15 до 20 человек. Отмечалось, что среди пострадавших – российский дипломат и россиянин-охранник диппредставительства.

Позже спутниковый телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на источник в афганских правоохранительных органах, что при взрыве около посольства РФ в Кабуле погибли не менее 8 человек, еще по меньшей мере 15 человек пострадали.

Кабул, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»