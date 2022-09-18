27 человек погибли в ДТП с автобусом в Китае

На юго-западе Китая 27 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате ДТП с пассажирским автобусом, сообщает агентство «Синьхуа».

ДТП произошло рано утром в воскресенье, 18 сентября, на участке скоростного шоссе в Цяньнань-Буи-Мяоском автономном округе провинции Гуйчжоу, сообщили в местной полиции.

Автобус опрокинулся на бок, когда ехал по скоростному шоссе Саньду – Либо. Всего в автобусе находились 47 человек.

Пекин, Наталья Петрова

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