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Понедельник, 19 сентября 2022, 14:05 мск

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В Турции россиянин убил родителей молотком

В Анталии сын забил своих пожилых родителей молотком. Убийцу разыскивают правоохранительные органы. Предположительно, у него психическое расстройство.

Россиянин прилетел в город Манавгат вместе с матерью и отцом. Поводом для расправы стала ссора. Мужчина напал на родителей в гостиничном номере. От полученных травм 62-летний пострадавший скончался на месте. Женщину госпитализировали, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

Убийца скрылся с места преступления. Правоохранительные органы Турции установили личность подозреваемого и объявили его в розыск.

В соцсетях появилось видео, в котором он утверждает, что отец якобы издевался над ним всю жизнь, а позднее семья поместила его в психдиспансер, передает телеграм-канал Shot.

Анталья, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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