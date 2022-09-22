ФСБ задержала агента СБУ, готовившего теракт на газопроводе

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на газопроводе, по которому осуществляются поставки топлива в Турцию и Европу. По подозрению в подготовке атаки задержан завербованный Службой безопасности Украины российский гражданин и четверо его пособников.

«Федеральной службой безопасности предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», – сообщил Центр общественных связей ФСБ (цитата по ТАСС).

По данным спецслужбы, в момент изъятия из тайника двух самодельных взрывных устройств большой мощности задержан исполнитель готовившегося теракта. Это гражданин России 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ, отметили в ФСБ.

Кроме того, задержаны четыре пособника украинских спецслужб – граждане России, участвовавшие в подготовке диверсии, добавили там.

Отмечается, что у украинского агента найдены средства связи с перепиской и переговорами с куратором из СБУ, инструкциями по сборке бомбы и переводу денежных средств. Там же были указаны координаты места совершения подрыва.

Москва, Наталья Петрова

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