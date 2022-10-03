ФСБ задержала трех пособников террористов

Сотрудники Федеральной службой безопасности задержали трех пособников террористов, которые помогали боевикам группировки, действующей в Сирии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились на территории города Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Ингушетия. В результате были задержаны три пособника запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Подозреваемые, разделяя идеологию МТО и следуя инструкциям, полученным от финансовых функционеров терорганизации, на регулярной основе переводили денежные средства на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также осуществляли публичные призывы к проведению экстремисткой деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», – добавили в ЦОС.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности», ч. 2 ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» УК РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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