российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 3 октября 2022, 17:04 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ФСБ задержала трех пособников террористов

Сотрудники Федеральной службой безопасности задержали трех пособников террористов, которые помогали боевикам группировки, действующей в Сирии. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились на территории города Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Ингушетия. В результате были задержаны три пособника запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Подозреваемые, разделяя идеологию МТО и следуя инструкциям, полученным от финансовых функционеров терорганизации, на регулярной основе переводили денежные средства на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции, а также осуществляли публичные призывы к проведению экстремисткой деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей», – добавили в ЦОС.

Возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности», ч. 2 ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» УК РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

В Афганистане произошел взрыв в образовательном учреждении / Столичные полицейские задержали автора ложного сигнала о теракте в метро / В Турции произошел теракт у полицейского участка / В Афганистане несколько человек погибли при взрыве возле мечети / ФСБ задержала агента СБУ, готовившего теракт на газопроводе / США хотят отдать Узбекистану и Таджикистану военные самолеты из Афганистана / Американские сенаторы хотят в обход Госдепа признать Россию спонсором терроризма / ФСБ заявила о предотвращении терактов против чиновников Крыма и Херсонской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Поволжье, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,