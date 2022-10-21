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Пятница, 21 октября 2022, 15:58 мск

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В аэропорту Казахстана в сумке пассажира взорвался блок питания

В аэропорту Алма-Аты произошло возгорание блока питания во время досмотра пассажиров, вылетающих в Бишкек. По счастливой случайности, никто не пострадал.

В Сети появилось видео с места событий. На кадрах мужчина проходит рамку металлодетектора и в ручной клади происходит взрыв с воспламенением. Пассажир поспешил избавиться от горящей сумки.

Оказалось, что взорвался пауэрбанк. Пожар удалось быстро потушить, пострадавших нет.

Согласно правилам, перевозить блоки питания в ручной клади разрешается.

Алма-Ата, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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