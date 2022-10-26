В Белоруссии раскрыли банду, возившую крупные партии наркотиков из ЕС в Россию

В Белоруссии задержали участников преступной группировки, которые занимались поставкой наркотиков из Евросоюза в Россию. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

Спецоперация по поимке наркодилеров проводилась совместно сотрудниками наркоконтроля и таможенных органов. В пункте оформления «Варшавский мост» брестскими таможенниками задержан 47-летний мужчина, который ввез в страну около 77 кг гашиша, передает ТАСС.

Затем были установлены еще три участника группы из числа граждан Белоруссии. У подозреваемых обнаружили 47 тысяч евро, 135 тысяч российских рублей, сверток с марихуаной и поддельные документы на имя гражданина Литвы.

Белорусские правоохранители провели совместно с российскими таможенниками оперативные мероприятия в России. «В результате в Санкт-Петербурге задержаны иные участники международной преступной группы, изъяты наркотические средства и около 800 тысяч долларов, полученных преступным путем», – добавили в МВД.

Минск, Зоя Осколкова

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