В Рыбинске вооруженный ножом мужчина убил сотрудницу в школе

В городе Рыбинске совершено нападение на сотрудниц школы. Вооруженный ножом местный житель убил одну женщину и ранил вторую, а затем попытался покончить с собой.

Инцидент произошел в школе №43. 41-летний мужчина пришел в школу, где работала его сожительница. Там он с сотрудницами пил чай, в какой-то момент произошел конфликт, гость устроил поножовщину. Детей в этот момент в школе не было из-за каникул.

Одна из пострадавших скончалась на месте от полученных ранений. Ее коллега, которая пыталась остановить злоумышленника, получила травму и была госпитализирована. Сам преступник попытался совершить суицид. Его задержали прибывшие по вызову правоохранители.

Как сообщает телеграм-канал Shot, мужчина был ранее неоднократно судит за кражи, угрозу убийством и нападение на других женщин.

Москва, Зоя Осколкова

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