российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 ноября 2022, 16:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Рыбинске вооруженный ножом мужчина убил сотрудницу в школе

В городе Рыбинске совершено нападение на сотрудниц школы. Вооруженный ножом местный житель убил одну женщину и ранил вторую, а затем попытался покончить с собой.

Инцидент произошел в школе №43. 41-летний мужчина пришел в школу, где работала его сожительница. Там он с сотрудницами пил чай, в какой-то момент произошел конфликт, гость устроил поножовщину. Детей в этот момент в школе не было из-за каникул.

Одна из пострадавших скончалась на месте от полученных ранений. Ее коллега, которая пыталась остановить злоумышленника, получила травму и была госпитализирована. Сам преступник попытался совершить суицид. Его задержали прибывшие по вызову правоохранители.

Как сообщает телеграм-канал Shot, мужчина был ранее неоднократно судит за кражи, угрозу убийством и нападение на других женщин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

Басманный суд заочно арестовал убийцу Дарьи Дугиной / Убийца складывал трупы своих жертв в «заброшке» на востоке Москвы / Житель Красноярского края погиб во время дуэли / В Мексике пес бродил по городу с человеческой головой в зубах / Дело о расстреле криминального авторитета в столичном фитнес-клубе направят в суд / Племянник зарезал пенсионерку на западе столицы / В Торонто один подросток погиб, второй ранен в перестрелке / В Сомали число погибших при взрывах выросло до 100 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,