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Четверг, 3 ноября 2022, 09:37 мск

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В Казахстане пять человек погибли при выбросе газа в шахте

В Казахстане во время ЧП на шахте погибли пятеро рабочих. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в МЧС республики, выброс газа при бурении газодренажных скважин произошел на шахте имени Ленина в Карагандинской области.

Четыре человека погибли на месте, еще четверых госпитализировали. В общей сложности из шахты эвакуировали более 100 горняков. Чуть позже спасатели обнаружили тело пятого погибшего.

На место аварии выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, который возглавит комиссию по расследованию причин произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 277 УК Казахстана «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Астана, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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