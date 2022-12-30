ФСБ заявила о предотвращении теракта украинских спецслужб на Северном Кавказе

ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб на Северном Кавказе, который готовил теракт.

«В декабре текущего года на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии гражданином Украины, прибывшим в Россию по каналу трудовой миграции, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», – говорится в сообщении спецслужбы.

В ФСБ не раскрыли подробности готовящегося теракта.

В ходе обыска дома у задержанного изъяли «готовые к применению средства к применению террора». Он дал признательные показания о своих противоправных намерениях, добавили в ведомстве.

В отношении украинца возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к теракту».

Напомним, 27 декабря стало известно о ликвидации силовиками двух рецидивистов, готовившихся нападение на военкомат в городе Чегеме Кабардино-Балкарии. На следующий день ФСБ сообщила, что ранее судимые граждане РФ осуществляли подготовку теракта по заданию украинских спецслужб. По данным спецслужбы, после совершения преступления они планировали уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС России.

26 декабря при задержании в пригороде Нальчика несостоявшиеся террористы оказали вооруженное сопротивление и были «нейтрализованы ответным огнем», добавили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

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