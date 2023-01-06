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Пятница, 6 января 2023, 10:58 мск

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В Казахстане спасли 12 россиян, попавших в снежный плен на трассе

Фото: Департамент по ЧС Восточно-Казахстанской области

В Восточно-Казахстанской области спасатели эвакуировали 12 граждан России, попавших в снежный занос на автодороге. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по ЧС.

«В Шемонаихинском районе заложниками непогоды стали 12 человек, оставшихся на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ. На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС ВКО на автомобиле «Трэкол», который пробился до места. Было эвакуировано из зоны опасности 12 граждан Российской Федерации, из них двое детей», – говорится в сообщении.

Всех спасенных разместили в гостинице в городе Шемонаиха. Там для них организовали питание и обогрев.

По информации ведомства, из-за непогоды в регионе остаются закрытыми 15 автодорог. В области на 6 января действует штормовое предупреждение из-за сильной метели и гололеда.

Астана, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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