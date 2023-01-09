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Понедельник, 9 января 2023, 13:38 мск

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Житель Забайкалья расчленил собутыльника и выбросил останки в выгребную яму

В Забайкальском крае задержали подозреваемого в убийстве. Преступник до смерти забил соседа и пытался скрыть следы, расчленив труп. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Убийство произошло 2 января на одной из животноводческих стоянок в Карымском районе. Мужчины распивали спиртные напитки и поссорились. Один из них избил оппонента, от полученных травм пострадавший скончался.

«На следующий день обвиняемый перевез тело убитого мужчины в село Урульга, где спрятал, расчленив», – говорится в сообщении.

Четыре дня спустя в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением об исчезновении мужа. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Полицейские и следователи установили подозреваемого и провели в его доме обыск. Отмечается, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности.

Чита, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,