Житель Забайкалья расчленил собутыльника и выбросил останки в выгребную яму

В Забайкальском крае задержали подозреваемого в убийстве. Преступник до смерти забил соседа и пытался скрыть следы, расчленив труп. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Убийство произошло 2 января на одной из животноводческих стоянок в Карымском районе. Мужчины распивали спиртные напитки и поссорились. Один из них избил оппонента, от полученных травм пострадавший скончался.

«На следующий день обвиняемый перевез тело убитого мужчины в село Урульга, где спрятал, расчленив», – говорится в сообщении.

Четыре дня спустя в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением об исчезновении мужа. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Полицейские и следователи установили подозреваемого и провели в его доме обыск. Отмечается, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности.

Чита, Зоя Осколкова

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