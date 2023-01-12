В Иваново иностранцы прятали наркотики в мандаринах

В Иваново задержали иностранных граждан, у которых обнаружили около 70 свертков с наркотиками. Преступники прятали запрещенные вещества в мандаринах.

Несколько пакетиков с наркотиками были у иностранцев при себе. Кроме того, правоохранители обнаружили свертки, спрятанные по всему автомобилю.

В общей сложности было изъято почти 30 граммов метадона и более 50 граммов гашиша.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Иваново, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»