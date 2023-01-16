российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 января 2023, 14:42 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Уфе юноша убил мать из-за блокнота с паролями

В Уфе 18-летний сын убил родную мать из-за того, что его блокнот с паролями исчез после уборки. Юноша признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло 9 января. «Обвиняемый, длительное время испытывая неприязненные отношения к своей матери, в ходе очередного конфликта взял кухонный нож и нанес им женщине множественные удары в шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте», – рассказали в региональном управлении СКР.

После этого молодой человек написал сообщение своему брату, где признался в убийстве. Родственник и вызвал полицию и скорую помощь.

18-летнему уфимцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Отмечается, что скрываться от правоохранителей обвиняемый не стал, сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах случившегося.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

Полиция арестовала главу Коза Ностры после 30 лет поисков / Племянник убил москвичку из-за земельного спора / Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружено в одной из московских квартир / Мужчина в московской сауне заколол приятеля бильярдным кием / Житель Подмосковья убил и расчленил знакомого, а затем свел счеты с жизнью / В США в результате стрельбы погибли три человека / Житель Забайкалья расчленил собутыльника и выбросил останки в выгребную яму / Житель столицы зарезал соседа по коммуналке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,