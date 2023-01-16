В Уфе юноша убил мать из-за блокнота с паролями

В Уфе 18-летний сын убил родную мать из-за того, что его блокнот с паролями исчез после уборки. Юноша признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло 9 января. «Обвиняемый, длительное время испытывая неприязненные отношения к своей матери, в ходе очередного конфликта взял кухонный нож и нанес им женщине множественные удары в шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте», – рассказали в региональном управлении СКР.

После этого молодой человек написал сообщение своему брату, где признался в убийстве. Родственник и вызвал полицию и скорую помощь.

18-летнему уфимцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Отмечается, что скрываться от правоохранителей обвиняемый не стал, сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах случившегося.

Уфа, Зоя Осколкова

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