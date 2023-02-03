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Пятница, 3 февраля 2023, 15:51 мск

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Главу крупнейшего в России мусульманского издательства осудили на 17 лет за финансирование террористов

Основатель крупнейшего в России мусульманского издательства «Умма» Асламбек Эжаев был приговорен к 17 годам лишения свободы за финансирование террористов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Следствием и судом установлено, что не позднее 2012 года Асламбек Эжаев, являющийся приверженцем идеи радикального ислама, организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ)», – говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, Эжаев перевел свыше 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности.

Издательство «Умма» использовалось для сбора и перевода денежных средств. Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако Эжаев формально менял название произведений и заново переиздавал их. «Эти книги также распространялись среди заключенных», – выяснили следователи.

Приговором суда Эжаеву назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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