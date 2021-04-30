ФСБ задержала главу крупнейшего в РФ мусульманского издательского дома

В Москве по подозрению в терроризме задержан основатель крупнейшего в стране мусульманского издательского дома «Умма» Асламбек Эжаев. Как сообщила пресс-служба ФСБ России, бизнесмен оказался «участником глубоко законспирированной ячейки запрещенной в РФ организации «ИГ».

По версии следствия, Эжаев с 2012 года через банковские карты направил более 34 млн рублей в адрес лиц, подозреваемых в терроризме. Он также осуществлял переводы через неформальную финансово-расчетной системы «Хавала», которую часто используют для финансовой поддержки террористических организаций. Также отмечается, что Эжаев близко общался с идеологом северокавказского вооруженного бандподполья Александра Тихомирова, известного под кличкой «Саид Бурятский» и ликвидированного в 2010 году.

В силовых структурах уточнили, что издаваемой литературы, запрещенной минюстом РФ, носит ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею «всемирного халифата». Как уточняет пресс-служба Следственного комитета, книги этого издательского дома признавались экстремистскими, однако бизнесмен формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 («Организация финансирования терроризма»).

В ходе обысков по четырем местам жительства и на объектах для печати и распространения запрещенных книг были изъяты мобильные телефоны с сообщениями от террористов, значительное количество банковских карт, отчетные документы по перечислениям денежных средств.

Также изъята бухгалтерская документация издательства «Умма», свидетельствующие о выпуске в период с 2010 года по настоящее время более 900 тысяч книг на общую сумму 95 млн рублей, а также почтовые отправления из пенитенциарных учреждений ФСИН России от осужденных по террористическим статьям лиц с заказами на высылку экстремистской литературы, другие предметы и документы, имеющие значение для формирования доказательной базы.

Кроме этого, по месту проживания одного из близких родственников Эжаева обнаружена лаборатория по производству предположительно наркотических веществ растительного происхождения для сбыта третьим лицам.

По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Александра Быстрицкая

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