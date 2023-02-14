российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 февраля 2023, 11:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Спецслужбы раскрыли банду, организовывающую фиктивные браки для мигрантов

В России выявили преступную группу, которая легализовывала мигрантов с помощью заключения фиктивных браков. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии <…> пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Московского и Липецкого регионов», – рассказали в ЦОС.

Преступники изготавливали для иностранных граждан поддельные документы о заключении брака и установлении отцовства над детьми из числа россиян.

В ходе обысков правоохранители изъяли большой объем подделок и оборудование для печати. Пресечена деятельность незаконной типографии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

У границы США поймали трейлер с 57 подростками-нелегалами из Гватемалы / В Ла-Манше затонула лодка с мигрантами / Пойманные на Аляске жители Чукотки находятся в Вашингтоне / МВД: в России находятся шесть миллионов иностранных граждан / В Евросоюзе количество беженцев достигло рекорда с 2015 года / Полсотни нелегалов из стран Юго-Восточной и Средней Азии работали на швейной фабрике в Подмосковье / В Греции 60 пассажиров затонувшей лодки пропали без вести / Более 100 мигрантов застряли на необитаемом острове около Пуэрто-Рико

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Нелегальная миграция,