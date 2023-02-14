Спецслужбы раскрыли банду, организовывающую фиктивные браки для мигрантов

В России выявили преступную группу, которая легализовывала мигрантов с помощью заключения фиктивных браков. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии <…> пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Московского и Липецкого регионов», – рассказали в ЦОС.

Преступники изготавливали для иностранных граждан поддельные документы о заключении брака и установлении отцовства над детьми из числа россиян.

В ходе обысков правоохранители изъяли большой объем подделок и оборудование для печати. Пресечена деятельность незаконной типографии.

Москва, Зоя Осколкова

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