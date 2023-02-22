ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на железной дороге в Югре

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижневартовска, планировавшего диверсию на участке Свердловской железной дороги. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ («Покушение на совершение диверсии»), сообщила российская спецслужба. Отмечается, что несостоявшегося диверсанта взяли с поличным.

По данным ФСБ, задержанный был идейным противником проведения специальной военной операции на Украине. Он запланировал «совершение поджогов и иных действий» для выведения из строя релейных металлических шкафов, предназначенных для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

«Житель Нижневартовска приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на заранее определенный им участок Свердловской железной дороги, где был задержан с поличным оперативниками РУФСБ», – сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области (цитата по ТАСС).

Напомним, в начале февраля ФСБ сообщила о задержании трех человек, которые по заданию украинских радикалов готовили теракты на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области.

Нижневартовск, Наталья Петрова

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