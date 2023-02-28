Минобороны РФ заявило о подавлении атак дронов ВСУ на Кубани и в Адыгее

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 28 февраля украинские военные пытались атаковать беспилотниками объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Подразделениями радиоэлектронной борьбы российской армии дроны были подавлены, отметили в ведомстве.

«Оба беспилотника потеряли управления и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», – говорится в сообщении Минобороны.

Ранее стало известно, что в поселке Новом Гиагинского района Адыгеии упал неизвестный летательный аппарат. Глава республики Мурат Кумпилов заявил, что в результате инцидента незначительно пострадала хозяйственная постройка животноводческой фермы.

До этого телеграм-каналы сообщали, что два беспилотника взорвались на территории нефтебазы в Туапсе, после чего начался пожар. В то же время источник РИА «Новости» заявил, что в районе нефтебазы в Туапсе был замечен один беспилотник. Обошлось без пострадавших, заявили местные власти, отметив, что огонь не затронул нефтяные резервуары.

Минувшей ночью три беспилотника упали в Белгороде. «Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили», – сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Кроме того, по информации властей, дрон залетел в окно квартиры на улице Попова в Белгороде. Всех жильцов дома эвакуировали.

Сегодня также сообщалось, что в Брянской области сбит беспилотник ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

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