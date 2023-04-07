Число раненых при обстреле центра Донецка выросло до 13

Число раненых при ракетном обстреле центра Донецка увеличилось до 13 человек. Об этом сообщило представительство ДНР республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«В разгар дня, когда на улицах много людей, противник нанес удар из РСЗО по центру Донецка, в район Крытого рынка», – написал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. «На данный момент известно об одном погибшем и 13 раненых гражданских лицах», – отметил он.

Жертвой украинской обстрела стала 81-летняя женщина. Ранения получили девять мужчин и четыре женщины, уточнило представительство ДНР в СЦКК.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела центра города погиб один человек, еще шестеро получили ранения. ВСУ выпустили по Ворошиловскому району пять снарядов из РСЗО.

Донецк, Наталья Петрова

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