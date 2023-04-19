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Среда, 19 апреля 2023, 11:07 мск

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29 человек стали жертвами пожара в больнице Пекина

Число погибших в результате пожара в больнице в Пекине возросло до 29 человек. Об этом информирует агентство «Синьхуа», ссылаясь на данные властей. Ранее сообщалось о 21 жертве.

Пожар в больнице Чанфэн произошел днем во вторник, 18 апреля. Сообщение о возгорании поступило около 12:57 по пекинскому времени. Огонь потушили спустя 40 минут. Спасатели и сотрудники больницы эвакуировали 71 пациента.

Причины пожара устанавливаются. Сегодня стало известно о задержании директора больницы и еще 11 лиц, которые, по данным властей, имеют отношение к происшествию.

Пекин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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