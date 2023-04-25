ВСУ обстреляли школу в Запорожской области: есть погибший и раненый

Украинские войска во вторник, 25 апреля, обстреляли школу в селе Великая Знаменка, расположенном в нескольких километрах западнее Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, дети эвакуированы. По предварительным данным, погиб один мирный житель, еще один ранен.

«Сегодня боевики ВСУ продолжили обстрел крупного запорожского села Великая Знаменка... Под прицельным обстрелом террористов УГИЛ местная школа. На данный момент известно об одном погибшем и одном раненом среди мирного населения», – написал Рогов в своем телеграм-канале. Обстрел продолжается, добавил он.

Накануне украинская армия ударила из артиллерии по нескольким населенным пунктам в Запорожской области. Под обстрел попали Каменка Днепровская, а также села Великая Знаменка, и Водяное.

Общественник также сообщил, что во вторник утром ВСУ обстреляли запорожский город Токмак. «В результате обстрела серьезные разрушения получила АЗС на въезде в город, повреждены два частных жилых дома, газопровод и объекты электросетей. По предварительной информации, пострадали двое мирных граждан», – написал он в телеграм-канале.

Предположительно, обстрел велся из установок HIMARS. На месте работают аварийные и экстренные службы.

Москва, Наталья Петрова

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