Украинские войска начали массированный обстрел населенных пунктов в Запорожской области

Украинская артиллерия ведет обстрел ряда населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На протяжении полутора часов террористы УГИЛ ведут артобстрел Каменки Днепровской, села Великая Знаменка, Водяного. ВСУшники осуществляют обстрел из 152-мм орудий. На данный момент не менее 20-ти прилётов», – написал он.

Рогов добавил, что информация о пострадавших и разрушениях пока уточняется.

Ранее общественник сообщал, что Вооруженные силы Украины стягивают большое количество военной техники на подконтрольную им часть Запорожской области.

«Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения», – отмечал Рогов.

По его словам, в самом городе Запорожье большое количество украинских вооружений скрыто в цехах завода «Запорожсталь». «Это громадное предприятие, где есть много закрытых от просмотра помещений и объектов», – пояснил он.

Кроме того, Рогов заявлял, что киевский режим, практически, завершил подготовку к контрнаступлению, главный удар которого, по его мнению, придется на Запорожскую область.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»