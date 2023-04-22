Украинские войска стягивают военную технику в Запорожскую область

Вооруженные силы Украины стягивают военную технику на подконтрольную им часть Запорожской области. Как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, для хранения используются гражданские объекты.

«Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения», – сказал Рогов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, в самом городе Запорожье большое количество украинских вооружений скрыто в цехах завода «Запорожсталь». «Это громадное предприятие, где есть много закрытых от просмотра помещений и объектов», – пояснил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»