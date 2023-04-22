российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 апреля 2023, 22:15 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Украинские войска стягивают военную технику в Запорожскую область

Вооруженные силы Украины стягивают военную технику на подконтрольную им часть Запорожской области. Как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, для хранения используются гражданские объекты.

«Боевики ВСУ позабирали практически все крупные гражданские объекты для скопления военной техники. Это зернохранилища и овощехранилища в Ореховском и Пологовском районах. Это если говорить о населенных пунктах вдоль линии боевого соприкосновения», – сказал Рогов в комментарии РИА «Новости».

По его словам, в самом городе Запорожье большое количество украинских вооружений скрыто в цехах завода «Запорожсталь». «Это громадное предприятие, где есть много закрытых от просмотра помещений и объектов», – пояснил он.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Испания отправила на Украину танки Leopard 2 / ЧП в Мелитополе: киевские диверсанты взорвали локомотивное депо / ВСУ снова обстреляли Белгородскую область / Российские силы взяли под контроль ещё три квартала в Артемовске / Армия России уничтожила более 50 боевиков ВСУ на Запорожском направлении / Курская область снова оказалась под обстрелом ВСУ / Пригожин прокомментировал слухи о попытках украинских спецслужб дестабилизировать ЧВК «Вагнер» в Сирии / Анти-Россия на «стероидах»: когда Украина станет членом НАТО?

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,