Пенсионерка заказала убийство подруги своему должнику

63-летнюю жительницу Красноярска подозревают в организации заказного убийства. Женщина подговорила своего должника расправиться с подругой из-за того, что та не хотела возвращать деньги. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Об исчезновении 67-летней женщины стало известно 9 марта. Спустя неделю тело пропавшей нашли в Иркутской области. По подозрению в убийстве был задержан 44-летний житель Красноярска.

В ходе расследования правоохранители пришли к выводу, что подозреваемый был лишь исполнителем, совершить преступление его подговорила пенсионерка, которой жертва задолжала денег. При этом сам «киллер» также брал взаймы 600 тысяч рублей, пожилая женщина обещала простить долг, если он убьет должницу.

Преступник втерся в доверие к жертве, в одну из встреч в автомобиле он ударил женщину по голове ключом-трещоткой, затем поднялся в квартиру и забрал деньги из сейфа, а тело вывез в соседний регион. Чтобы запутать следы, злоумышленник поджег машину.

В настоящее время 63-летняя подозревая в организации убийства задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

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