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Понедельник, 15 мая 2023, 14:56 мск

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Житель Ростовской области застрелил двух родственников и ранил тещу

В Ростовской области 32-летний мужчина убил двух родственников, а также ранил тещу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия произошла неподалеку от хутора Уляшкин в Каменском районе области. Между родственниками произошла ссора, после чего один из участников конфликта расстрелял остальных, предположительно, из пистолета.

В результате погибли двое мужчин 52 и 33 лет, а также 54-летняя женщина, которая приходилась стрелявшему тещей. Убийца скрылся с места происшествия. Отмечается, что он ранее был неоднократно судим.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении оружия.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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