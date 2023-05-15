Врио главы МВД ЛНР тяжело ранен при покушении

Врио главы МВД Луганской народной республики Игорь Корнет получил тяжелое ранение при взрыве в центре Луганска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы ЛНР. Произошедшее правоохранители расценивают как покушение.

Игорь Корнет помещен в реанимацию. Медики оценивают его состояние как стабильное, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Взрыв произошел на улице Демехина. По предварительным данным, в помещении барбершопа сработало взрывное устройство. Местные СМИ сообщили о пятерых пострадавших.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник подтвердил информацию о раненых в результате взрыва в центре Луганска, но не уточнил точное число пострадавших. «Взрыв прогремел в самом центре Луганска в час пик, на улице Демехина. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительным данным – подрыв», – написал он в своем Telegram.

Луганск, Наталья Петрова

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