В Красноярске на обочине дороги нашли бочку с человеческими останками

В Красноярске на обочине дороге обнаружили бочку со скелетом человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В полицию обратился местный житель. Он нашел бочку на территории СНТ «Березовый лог» вблизи дома по улице Ольховая. Емкость была залита бетоном. При вскрытии были обнаружены скелетированные человеческие останки.

«В связи с наличием признаков, указывающих на факт совершения убийства, следственным отделом по Емельяновскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – говорится в сообщении ведомства.

Назначены экспертизы, обстоятельства смерти жертвы выясняются. Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

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