российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 мая 2023, 09:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Красноярске на обочине дороги нашли бочку с человеческими останками

В Красноярске на обочине дороге обнаружили бочку со скелетом человека. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В полицию обратился местный житель. Он нашел бочку на территории СНТ «Березовый лог» вблизи дома по улице Ольховая. Емкость была залита бетоном. При вскрытии были обнаружены скелетированные человеческие останки.

«В связи с наличием признаков, указывающих на факт совершения убийства, следственным отделом по Емельяновскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – говорится в сообщении ведомства.

Назначены экспертизы, обстоятельства смерти жертвы выясняются. Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

Житель Ленобласти убил отца и деда из-за денег / Москвич убил свою бабушку гантельным грифом и шнурком / Суд отправил якута в тюрьму за убийства 30-летней давности / Полицейские задержали участников убийства юной девушки, совершенного почти 20 лет назад / Москвич убил подругу во время поиска в лесу наркотических закладок / Мексиканец с мачете убил туриста на курорте и ранил двоих / В Таиланде поляк убил украинку и попросил таксиста избавиться от тела / В Подмосковье супруги забили насмерть мужчину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,