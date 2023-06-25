В Кремле заявили, что вооруженный мятеж не скажется на проведении СВО

Ситуация с ЧВК «Вагнер» не повлияет на ход специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«СВО продолжается. Наши бойцы на передней линии проявляют героизм, они весьма и весьма эффективно и успешно отражают контрнаступление. Операция будет продолжаться», – отметил Песков.

Накануне в нескольких регионах России был введен режим контртеррористической операции из-за действий ЧВК «Вагнер». Глава «музыкантов» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по тыловым лагерям своих бойцов и заявил о намерении разобраться с организаторами провокации. После этого вагнеровцы с военной техникой прибыли в Ростов-на-Дону, а дальше двинулись колонной на Москву по трассе «М-4» (Дон). Пригожин сказал, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.

Президент РФ выступил с обращением к гражданам, в котором назвал действия бойцов ЧВК вооруженным мятежом. К вечеру президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. В результате были достигнуты договоренности о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Глава ЧВК «Вагнер» принял предложение белорусского лидера об остановке движения колонны и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Позже в Кремле раскрыли детали переговоров Лукашенко и Пригожина. Стало известно, что бойцы ЧВК вернутся в лагеря, а часть из них при желании подпишут контракты с Минобороны. «Это касается частей, которые не приняли участие в мятеже», – отметил Песков. При этом остальных не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте. Что касается самого Пригожина, то уголовное дело в отношении него будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.

Москва, Зоя Осколкова

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