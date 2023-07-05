Белгородская и Курская области подверглись обстрелам со стороны Украины, есть повреждения

Губернаторы Белгородской и Курской областей Владислав Гладков и Роман Старовойт сообщили об утренних обстрелах со стороны Украины. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили жилые дома и школа

В Белгородской области под ударом ВСУ оказался город Валуйки. По словам Гладкова, сработала система ПВО, но «есть разрушения». «Сильно повреждены два частных жилых дома и пять автомобилей», – написал глава региона в своем телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал, уточнил Гладков.

В Курской области украинские войска обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Как сообщил Старовойт, всего зафиксировано 12 разрывов снарядов. Пострадавших нет. Сильные повреждения получила школа №2, также пострадал один частный жилой дом, уточнил губернатор. По его словам, восстановительные работы начнутся в кратчайшие сроки.

Приграничные территории Белгородской и Курской областей после начала специальной военной операции регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

Белгород, Курск, Наталья Петрова

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