Женщина ранена при обстреле Валуек в Белгородской области

В результате обстрела города Валуйки Белгородской области со стороны украинских войск пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава области уточнил, что ВСУ обстреливали Валуйки больше часа. «Система ПВО сбила три цели на подлете к городу и один БПЛА. Еще 12 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по частному жилому сектору», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Предварительно, различные повреждения получили восемь частных жилых домов. Кроме того, повреждена линия электропередачи, уточнил губернатор. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что Валуйки утром 5 июля попали под обстрел со стороны Украины, отметив, что повреждены два дома и пять автомобилей.

Белгород, Наталья Петрова

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