Курские и брянское села попали под обстрел ВСУ

Более 10 домов повреждены в курском поселке Теткино после обстрела с украинской стороны. В Брянской области под огнем ВСУ пострадали детский сад и почта в селе Куршановичи.
При обстреле курских поселка Теткино и деревни Елизаветовка никто не пострадал. У 10 домов в Теткино повреждены фасады и крыши, оборвана ЛЭП. Последствия обстрела Елизаветовки уточняются.
«Пострадавших нет. В результате повреждения линий электропередачи часть посёлка обесточена. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения», – заверил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Жители села Куршановичи в Климовском районе также не ранены, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
«Имеются повреждения двух жилых домовладений, зданий детского сада, магазина, почты. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
Накануне ВСУ уничтожили пилораму в поселке Бытошь Брянской области. Никто не был ранен.
Тёткино, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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