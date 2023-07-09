ВСУ разгромили пилораму в Брянской области

Сегодня Брянская область вновь подверглась обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, одна из ракет уничтожила пилораму.

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Украины. Регион неоднократно подвергался обстрелам ВСУ.

Брянск, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»