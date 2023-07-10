ЦБ призвал не верить приглашениям мошенников на личный прием в Банк России

Мошенники втираются в доверие к россиянам с помощью приглашений на личный прием в Центробанк, предупредили в регуляторе. Все, ответившие на рассылку поддельных приглашений, становятся целью для выманивания данных о банковском счете.

Специалисты регулятора узнали, что граждане получают по электронной почте приглашения в Банк России. Чтобы вызвать доверие, мошенники используют настоящие имя и отчество гражданина, настоящий адрес ЦБ РФ в нужном регионе.

«Мошенники не только звонят людям от имени Центробанка, но еще и отправляют на электронную почту сообщения с приглашением на личный прием в Банк России. После отправки письма мошенники связываются с получателем и под разными предлогами пытаются выманить данные его банковской карты и СМС-код либо уговорить перевести деньги», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

В регуляторе напомнили, что не принимают граждан без предварительной записи, а сотрудники Банка России не звонят россиянам и не выманивают данные о банковском счете.

Банк России получил около двух тысяч обращений граждан, пострадавших от схем мошенников, в которых те представлялись сотрудниками регулятора.

Москва, Наталья Рязанова

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