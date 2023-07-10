Курская область попала под обстрел ВСУ третий раз за сутки

Село Троицкое в Курской области стало мишенью для обстрела с украинской стороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Никто из мирных жителей не пострадал.
«Со стороны Украины обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. Повреждены три домовладения, в населённом пункте нет света. Никто из жителей не пострадал», – рассказал глава региона в телеграм-канале.
Старовойт заверил, что энергетики начнут восстанавливать снабжение электричеством в селе, как только обстановка станет безопасной для рабочих.
Утром ВСУ обстреляли поселок Теткино и деревню Елизаветовка. В Теткино более 10 домов оказались повреждены, оборвана ЛЭП.
Курск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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