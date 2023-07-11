В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за угрозы подтопления дороги

В Бурятии детей вывозят из летнего лагеря из-за риска природного катаклизма. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

11 июля от оперативного дежурного Кяхтинского района поступило сообщение о возможном выходе грунтовых вод на дорогу, которая ведет к детскому лагерю «Каскад».

«В превентивных целях было принято решение о сокращении смены на два дня и убытии детей из лагеря», – говорится в сообщении.

Тем временем, республиканское агентство ГО и ЧС сообщает, что интенсивные осадки, прошедшие на территории Бурятии, привели к подъему уровней воды в шести районах: Баргузинском, Джидинском, Селенгинском, Кяхтинском, Бичурском и Тункинском. Для оперативного реагирования введен режим функционирования «Повышенная готовность».

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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