Застрявших в Индии российских туристов поселили в гостинице

Заблокированные в индийских горах туристы из России здоровы и находятся в гостинице, сообщили в посольстве РФ в Индии. Дипломаты сумели связаться с россиянами и поддерживают контакт.

В дипмиссии уточнили, что дорогу в округе Кулу штата Химачал-Прадеш повредил оползень, вызванный сильными ливнями.

«Группа российских туристов (15 человек) оказалась заблокирована в деревне Катагла. Россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием. Пострадавших среди них нет. Находимся с ними, а также с местными властями в постоянном контакте», – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.

По данным ТАСС, полиция штата начала эвакуацию туристов из горной местности.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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