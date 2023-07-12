Застрявших в Индии российских туристов поселили в гостинице

Заблокированные в индийских горах туристы из России здоровы и находятся в гостинице, сообщили в посольстве РФ в Индии. Дипломаты сумели связаться с россиянами и поддерживают контакт.
В дипмиссии уточнили, что дорогу в округе Кулу штата Химачал-Прадеш повредил оползень, вызванный сильными ливнями.
«Группа российских туристов (15 человек) оказалась заблокирована в деревне Катагла. Россияне размещены в гостинице и обеспечены питанием. Пострадавших среди них нет. Находимся с ними, а также с местными властями в постоянном контакте», – говорится в сообщении в телеграм-канале посольства.
По данным ТАСС, полиция штата начала эвакуацию туристов из горной местности.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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