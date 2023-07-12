Курский поселок Теткино частично остался без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле посёлка в Глушковском районе. Снаряды повредили ЛЭП, и часть поселения осталась без света.

«Посёлок Тёткино подвергся обстрелу со стороны Украины. На двух улицах зафиксировано шесть прилётов. Из-за повреждения линий электропередачи часть посёлка обесточена. Аварийные бригады приступили к восстановлению», – написал губернатор в телеграм-канале.

Повреждены два дома и хозяйственные постройки. Осколки задели фасады, окна и заборы. Глава региона заверил собственников, что им окажут помощь.

10 июля Курская область трижды за день стала мишенью для обстрелов с украинской стороны. Под огонь попали село Троицкое, поселок Теткино и деревню Елизаветовка.

Тёткино, Наталья Рязанова

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