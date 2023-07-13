ФСБ задержала владимирца за поджог релейных шкафов на станции

Сотрудники ФСБ задержали жителя Александровского района Владимирской области за поджог двух релейных и одного аккумуляторного шкафа. 18-летний подозреваемый признался, что его нанял неизвестный через соцсети.
Ночью 8 июня парень использовал коктейли Молотова на железнодорожной станции Балакирево. Наниматель заплатил подозреваемому 30 тыс. рублей, общаясь через соцсети. В ФСБ подтвердили, что действия парня соответствуют признакам диверсии.
Подозреваемый уже признал вину. Следователи в ближайшее время обратятся в суд для ареста задержанного, передает «Вести.ру».
В Магнитогорске Челябинской области задержали подозреваемых в диверсии на железной дороге. Они вскрыли и подожгли два релейных шкафа.
Балакирево, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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