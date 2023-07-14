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NewDayNews.ru

Пятница, 14 июля 2023, 08:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Система ПВО сбила три беспилотника под Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке беспилотников на территорию региона. Недалеко от Воронежа сбиты три дрона.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», – написал глава области в телеграм-канале.

Ранее в Ростовской области система противовоздушной обороны сработала на обстрел с украинской стороны. В результате разрыва снарядов были повреждены несколько зданий в Донецке.

Воронеж, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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