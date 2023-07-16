В Шебекино женщина погибла под обстрелом «Градами»

Жительница Шебекино в Белгородской области погибла в результате обстрела с украинской стороны. Также повреждены торговый павильон и два автомобиля, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мишенью для ВСУ стал центральный городской рынок. Осколки снарядов попали в мирную жительницу.
«ВСУ «Градами» обстреляли район рынка в Шебекино. Один человек погиб – женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля», – написал губернатор в телеграм-канале.
Вячеслав Гладков принес соболезнования родным погибшей. Он заверил, что оперативные службы работают на месте происшествия. Также проводится обход территории для проверки, не пострадал ли кто-то еще.
Накануне осколками снарядов были повреждены забор и фасад сельскохозяйственного предприятия в селе Вязовое Белгородской области. Но никто из местных жителей не пострадал.
Шебекино, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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