Новый обстрел ВСУ повредил дома в белгородском поселке

Белгородская область вновь попала под обстрел с украинской стороны. Огонь велся по Грайворонскому городскому округу и повредил жилые дома, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

В результате обстрела также поврежден газопровод. Гладков заверил, что ремонтная бригада уже на месте занимается восстановлением газоснабжения. Оперативные службы также работают над ликвидацией последствий обстрела.

Ранее днем жительница Шебекино погибла в результате обстрела с украинской стороны. Мишенью для ВСУ стал центральный городской рынок. Также повреждены торговый павильон и два автомобиля.

Белгород, Наталья Рязанова

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