Под Курском машинный двор загорелся после обстрела ВСУ

Пожар случился на машинном дворе в деревне Елизаветовка Курской области в результате обстрела поселения с украинской стороны. Губернатор Курской области Роман Старовойт заверил, что никто не пострадал.

«Утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксированы четыре прилёта. В результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа» произошло возгорание. Пожар потушен», – рассказал глава региона в телеграм-канале.

Также обстрелом повреждены два частных дома. Губернатор пообещал владельцам пострадавшего жилья помочь с ремонтом.

Ранее украинский беспилотник рухнул на жилой дом в Курчатове. Аппарат взорвался после падения, и осколки повредили окна нескольких квартир.

Курск, Наталья Рязанова

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