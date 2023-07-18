Под Курском машинный двор загорелся после обстрела ВСУ

Пожар случился на машинном дворе в деревне Елизаветовка Курской области в результате обстрела поселения с украинской стороны. Губернатор Курской области Роман Старовойт заверил, что никто не пострадал.
«Утром со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Зафиксированы четыре прилёта. В результате попадания снаряда на территорию машинно-тракторного двора ООО «Победа» произошло возгорание. Пожар потушен», – рассказал глава региона в телеграм-канале.
Также обстрелом повреждены два частных дома. Губернатор пообещал владельцам пострадавшего жилья помочь с ремонтом.
Ранее украинский беспилотник рухнул на жилой дом в Курчатове. Аппарат взорвался после падения, и осколки повредили окна нескольких квартир.
Курск, Наталья Рязанова
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