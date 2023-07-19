Обстрелом ВСУ повреждены несколько домов в Судже

Губернатора Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона с украинской стороны. В результате несколько домов повреждены, случился пожар.

В городе зафиксировали три прилета.

«Обстреляна Суджа. Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Старовойт заверил, что никто из горожан не пострадал. Власти помогут владельцам домовладений провести ремонт, заверил губернатор.

По данным телеграм-канала Mash, Суджа была обстреляна из «Градов». ВСУ также вели по Курской области минометный огонь, целью которого стало село Гуево.

Накануне обстрел территории Курской области с украинской стороны также привел к пожару. Возгорание произошло на машинном дворе в деревне Елизаветовка после попадания снаряда.

Курск, Наталья Рязанова

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