Обстрел ВСУ повредил газопровод в белгородском селе

Грайворонский городской округ попал под обстрел с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Осколками выбило стекла и посекло фасады и крыши трех домов, а также газопровод и ЛЭП.

«ВСУ обстреляли село Смородино. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия. Аварийные бригады и оперативные службы устраняют последствия», – написал губернатор в телеграм-канале.

Утром под огонь ВСУ попало село Вязовое в Краснояружском районе. Среди мирных жителей также никто не пострадал.

«Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения, хозпостройка и линия газоснабжения», – перечислил Гладков.

Ранее пять жителей поселка Шамино были ранены при обстреле с украинской стороны. Один человек оказался в состоянии средней тяжести.

Белгород, Наталья Рязанова

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