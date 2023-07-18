Пять жителей Белгородского поселка пострадали под огнем ВСУ

Окраина поселка Шамино попала под обстрел с украинской стороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пять мирных жителей полечили ранения.

ВСУ обстреляли белгородский поселок, в результате чего пять человек доставлены в больницу. Один человек находится в состоянии средней тяжести. Гладков подчеркнул, что это предварительные данные о пострадавших.

«Пять человек пострадали – мирные жители. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2. У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у четырех ранения легкой степени тяжести», – говорится в телеграм-канале губернатора.

В результате обстрела ВСУ жительница Шебекино в Белгородской области погибла. Она ехала на велосипеде мимо центрального рынка, когда торговые ряды попали под огонь с украинской стороны.

Шамино, Наталья Рязанова

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