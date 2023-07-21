Обстрел ВСУ повредил дом и газопровод в селе под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Илек-Пеньковка с украинской стороны. Никто из мирных жителей не ранен, заверил глава региона.

Под огнем ВСУ пострадали жилой дом и инфраструктура поселения.

«Под обстрел ВСУ попало село Илек-Пеньковка Краснояружского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения», – написал Гладков в телеграм-канале.

Местные власти и экстренные службы продолжают подомовой обход, чтобы уточнить данные о повреждениях. Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела.

Накануне газопровод и ЛЭП пострадали от обстрела ВСУ в Грайворонском городском округе. Раненых и убитых не было.

Белгород, Наталья Рязанова

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