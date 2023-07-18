ВСУ обстреляли еще одно поселение в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле территории региона с украинской стороны. Под огонь попал хутор Бабка, но никто не пострадал.

Осколки попали в линию электропередачи, и два поселения остались без электричества.

«Под обстрел ВСУ попал хутор Бабка Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Свет отсутствует в хуторе Бабка и селе Новопетровка. Аварийные службы выехали на место для ликвидации последствий», – написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее днем снаряды с украинской стороны долетели до окраины поселка Шамино. Пять мирных жителей полечили ранения: один находится в состоянии средней тяжести, остальные четверо получили легкие ранения.

Белгород, Наталья Рязанова

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